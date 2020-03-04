Переговоры российского и турецкого президентов в Кремле шли пять часов 40 минут. Три часа лидеры двух стран общались «с глазу на глаз», потом к ним присоединились члены делегаций, в частности, главы МИД и Минобороны обеих стран.

За все это долгое время общения Владимира Путина и Реджепа Эрдогана несколько раз возникало ощущение, что к соглашению они не придут: в один момент прессе сообщили, что совместной пресс-конференции президентов не будет. Однако они все же приняли некоторые совместные решения и даже решили лично продемонстрировать, что достигли некоего согласия, из серии тех, когда «плохой мир лучше хорошей войны».

Редко когда в двусторонних отношениях за последние годы Москва и Анкара так тщательно, хоть и несколько своеобразно, готовились к встрече своих лидеров. После трагического случая 27 февраля, когда в результате авиаудара в Идлибе погибли 34 турецких военнослужащих, Россия стремительными темпами увеличивала свое военное присутствие в Сирии.

За шесть дней Москва направила к берегам этой страны пять кораблей, официально объявив лишь о двух из них – фрегатах «Адмирал Григорович» и «Адмирал Макаров», оснащенных ракетами «Калибр». Три остальных – десантные корабли «Орск», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников» пришли в Сирию без особой шумихи.

Не отставала и российская авиация – с 28 февраля на сирийские аэродромы приземлилось не менее пяти пассажирских и грузовых самолетов министерства обороны РФ, а за предшествовавшие этой дате 18 дней было совершено еще 12 военных авиарейсов. Такой активности авиационных и морских перевозок из России в Сирию не наблюдалось с октября 2019 года, когда США вывели часть своих войск из этой страны, а Москва спешила заполнить возникший вакуум.

Россия стремилась продемонстрировать Анкаре мощь и решительность в преддверии саммита Путина и Эрдогана, но и турецкая сторона не оставалась в долгу. Помимо концентрации своих войск в районе анклава Идлиб, Турция усилила эскорт российских судов – если обычно их сопровождал один корабль береговой охраны, то теперь рядом с ними шли три сторожевых корабля, а в воздухе висел вертолет.

И уж тем более Анкара на фоне этой российской «демонстрации оскала», как называли подобные действия в советском еще Генштабе, не собиралась смягчать свою позицию в отношении Идлиба. «Сторонники президента Сирии Башара Асада в обязательном порядке должны отступить за линию соприкосновения, определенную сочинскими договоренностями. Время, отведенное Асаду, истекает. Мы обеспечим возвращение мирного населения в свои дома», - заявил на заседании парламентской фракции правящей партии Реджеп Эрдоган. Недвусмысленно давая этим понять Москве, что Идлиб – это турецкая зона влияния, и торг здесь неуместен.