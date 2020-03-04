Азербайджан опровергает: «Минобороны Армении лжёт, диверсии не было...»

Министерство обороны Армении сообщило о попытке диверсии с азербайджанской стороны на армяно-азербайджанской границе в направлении Газаха. По информации армянской стороны, в результате этого был ранен армянский военнослужащий.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госпогранслужбы, информация о проведении диверсии не соответствует действительности и не отражает реальности.

В сообщении говорится, что начиная с утренних часов 6 марта, пограничные боевые посты, расположенные в направлении села Джафарли Газахского района, были обстреляны с позиций вооруженных сил Армении, расположенных вблизи сел Севкар и Сарыгуюг Иджеванского района. Обстрел велся из крупнокалиберного и снайперского оружия.

Провокация врага была пресечена, ответным огнем были подавлены боевые позиции вооруженных сил Армении, откуда был открыт огонь по азербайджанским пограничным постам.