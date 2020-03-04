В Норвегии почти сто человек заразились коронавирусом

Почти 100 человек из разных провинций Норвегии заразились новым коронавирусом, среди заболевших есть учащиеся школ, сообщает издание VG со ссылкой на институт общественного здравоохранения королевства.

"Больше 98,9 тысяч человек по всему миру заражены, в Норвегии зафиксировано 95 случаев", - сообщает издание и публикует карту провинций Норвегии с указанием количества инфицированных. Из нее следует, что больше всего заболевших на сегодняшний день - в Вестланне и Осло.

Как отметил в четверг Институт общественного здравоохранения, который на тот момент сообщал о 86 случаях заражения, все заболевшие переносят инфекцию в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась.

При этом, как сообщают СМИ королевства, положительные анализы выявлены у учеников и сотрудников восьми школ и одного детсада, в них введен режим карантина, либо учебные заведения вовсе временно закрыты.