В Италии призвали УЕФА перенести Евро-2020

"УЕФА необходимо рассмотреть вопрос переноса Евро-2020, чтобы национальные чемпионаты, в которых переносили множество матчей, могли завершиться. Ведь коронавирус - это проблема не только Италии. Серия А будет продолжаться без зрителей", - цитирует его Football Italia.

По словам Томмази, среди игроков есть те, кто с этим согласен, а есть те, кто серьезно обеспокоен. "Мы принимаем все необходимые меры, но игроки на поле все время рискуют. Хуже всего то, что, если коронавирусом заразится один игрок, на карантин отправят всю команду", - отметил президент итальянской ассоциации футболистов, пишет Вестник Кавказа.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля. Впервые в истории ЧЕ пройдет сразу в нескольких странах. В честь 60-летнего юбилея турнира матчи примут Санкт-Петербург, Баку, Лондон, Мюнхен, Рим, Амстердам, Копенгаген, Дублин, Глазго, Бильбао и Будапешт. В финальной стадии ЧЕ впервые в истории выступят 24 команды. Сборная Турции проведет в Баку два матча групповой стадии, с Уэльсом (17 июня) и Швейцарией (21 июня).