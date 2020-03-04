Синоптики обещают весеннюю погоду
В субботу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 6-9, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 12-14 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный. Ночью 4-8, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 10-15 градусов тепла.
Завтра слабые колебания метеорологических факторов на Апшеронском полуострове будут благоприятны для метеозависимых людей.