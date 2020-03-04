В Ватикане и Сербии первые случаи заражения коронавирусом

В Ватикане выявлен первый случай заражения коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Личность заболевшего пока не раскрывается. Известно, что после случившегося работа в папском городе-государстве была приостановлена для санитарной обработки помещений.

Кроме того, первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Сербии. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики.

Всего в мире зафиксировано свыше 98 тысяч заболевших. При этом смогли выздороветь 54 994 человек, скончались — 3 368.