Сохраняя вежливость и выдержку, в этом же заявлении он пожелал Ливии мира и стабильности. Но – уже без него, поскольку никакой нормальный человек физическое здоровье и психическую стабильность в процессе постоянного общения с чудными обитателями ливийского политического серпентария выдержать просто не в состоянии.

Спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе покидает свой пост по состоянию здоровья. «Мое здоровья больше не выдерживает такого стресса», - написал 69-летний ливанский дипломат в своем микроблоге Twitter.

Перед нами трагедия человека, который попытался – но не смог, в итоге потеряв и здоровье, и репутацию, поскольку «благодарные» ливийские элиты и охочие до пересудов и смакований «специалисты по Ливии» щедро облили его напоследок грязью.

Интернет-инквизиция уже сформулировала Гасану Саламе «обвинительное заключение» и вынесла приговор: его деятельность на посту спецпредставителя генерального секретаря ООН в Ливии была чередой провалов, его работа позволила ему только стать медиа-звездой.

Но если вчитаться в выдвинутые против него обвинения – картина рисуется совершенно иная. На протяжении двух лет этот человек искренне пытался воссоединить ливийцев, пресечь вмешательство извне и сохранить единство Ливии. И делал это при самом активном сопротивлении не только части ливийских политических элит, но и их иностранных спонсоров, щедро плескавших «маслица» - денег и оружия – в пожар гражданской войны.

Впрочем, истинная причина нынешней кампании оплевывания Гасана Саламе несколько в другом. Он последовательно проводил линию на укрепление признанного ООН правительства национального согласия в Триполи (ПНС) во главе с Фаизом ас-Сарраджем. И, соответственно, противостоял попыткам ренегат-фельдмаршала Халифы Хафтара добиться единоличной власти над страной.

Ну и кто он после этого? Ясное дело: «пособник исламских террористов, поддерживающих ПНС», и «агент Анкары», платный или действующий из идейных уточнений – сейчас его обличителями уточняется.

В вину ему ставится даже то, что его стараниями ООН легитимизовала цепочку: Национальная нефтяная корпорация — Центральный банк Ливии — ПНС — международные игроки (ведущие мировые державы, европейские банки). При этом как-то опускается тот факт, что вырученные от продажи ливийской нефти средства шли еще и в Тобрук, то есть распределялись на два бюджета – Триполи и его оппонентов.

А вот кумира части международного сообщества ренегат-фельдмаршала это не устраивало, он хотел, чтобы все средства шли только ему. И потому в январе его отряды блокировали порты, из которых нефть отгружалась по международным контрактам. Страна потеряла от этих действий 2,6 миллиарда долларов. Кстати, совсем не правительство Сарраджа и не Гасан Саламе заставили тогда Хафтара снять блокаду. Это сделали его же полевые командиры, когда обнаружилось, что их кошельки внезапно опустели – денег-то не поступило…