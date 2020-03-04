Гасан проиграл, потому что мир никому не нужен наш комментарий
Спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе покидает свой пост по состоянию здоровья. «Мое здоровья больше не выдерживает такого стресса», - написал 69-летний ливанский дипломат в своем микроблоге Twitter.
Сохраняя вежливость и выдержку, в этом же заявлении он пожелал Ливии мира и стабильности. Но – уже без него, поскольку никакой нормальный человек физическое здоровье и психическую стабильность в процессе постоянного общения с чудными обитателями ливийского политического серпентария выдержать просто не в состоянии.
Перед нами трагедия человека, который попытался – но не смог, в итоге потеряв и здоровье, и репутацию, поскольку «благодарные» ливийские элиты и охочие до пересудов и смакований «специалисты по Ливии» щедро облили его напоследок грязью.
Интернет-инквизиция уже сформулировала Гасану Саламе «обвинительное заключение» и вынесла приговор: его деятельность на посту спецпредставителя генерального секретаря ООН в Ливии была чередой провалов, его работа позволила ему только стать медиа-звездой.
Но если вчитаться в выдвинутые против него обвинения – картина рисуется совершенно иная. На протяжении двух лет этот человек искренне пытался воссоединить ливийцев, пресечь вмешательство извне и сохранить единство Ливии. И делал это при самом активном сопротивлении не только части ливийских политических элит, но и их иностранных спонсоров, щедро плескавших «маслица» - денег и оружия – в пожар гражданской войны.
Впрочем, истинная причина нынешней кампании оплевывания Гасана Саламе несколько в другом. Он последовательно проводил линию на укрепление признанного ООН правительства национального согласия в Триполи (ПНС) во главе с Фаизом ас-Сарраджем. И, соответственно, противостоял попыткам ренегат-фельдмаршала Халифы Хафтара добиться единоличной власти над страной.
Ну и кто он после этого? Ясное дело: «пособник исламских террористов, поддерживающих ПНС», и «агент Анкары», платный или действующий из идейных уточнений – сейчас его обличителями уточняется.
В вину ему ставится даже то, что его стараниями ООН легитимизовала цепочку: Национальная нефтяная корпорация — Центральный банк Ливии — ПНС — международные игроки (ведущие мировые державы, европейские банки). При этом как-то опускается тот факт, что вырученные от продажи ливийской нефти средства шли еще и в Тобрук, то есть распределялись на два бюджета – Триполи и его оппонентов.
А вот кумира части международного сообщества ренегат-фельдмаршала это не устраивало, он хотел, чтобы все средства шли только ему. И потому в январе его отряды блокировали порты, из которых нефть отгружалась по международным контрактам. Страна потеряла от этих действий 2,6 миллиарда долларов. Кстати, совсем не правительство Сарраджа и не Гасан Саламе заставили тогда Хафтара снять блокаду. Это сделали его же полевые командиры, когда обнаружилось, что их кошельки внезапно опустели – денег-то не поступило…
И вот еще вопрос – а с чего кто-то решил, что Халифа Хафтар является защитником Ливии от «исламистов»? Найденный после тщательного изучения ответ обескураживает – потому что он сам так говорил в многочисленных интервью иностранным корреспондентам. Других убедительных доказательств этого тезиса попросту нет. Да, за Триполи воюют некоторые группировки исламистского толка. Но и в отрядах ренегат-фельдмаршала их ничуть не меньше, такова уж специфика ливийской гражданской войны.
Гасан Саламе был первым, кто поднял вопрос о нарушениях эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, вызвав неудовольствие Египта и ОАЭ, гнавших военное имущество Хафтару в огромных количествах. Он был первым, кто поднял вопрос об активном участии в ливийском конфликте иностранных наемников, причем задолго до того, как Анкара объявила о своем решении направить туда своих консультантов и военнослужащих турецкой армии.
Спонсоры Хафтара тогда все яростно отрицают, более того – делают это до сих пор, отвергая совершенно очевидное – но против фактов, как говорится, не поспоришь, а их Гасан Саламе накопал для генерального секретаря ООН с избытком. Не снискав, понятное дело, симпатий тех, кого эти данные уличали…
Именно благодаря деятельности этого человека состоялась берлинская конференция по урегулированию межливийского конфликта, была принята резолюция 2510 Совета Безопасности ООН по Ливии. А в качестве практического шага была создана совместная ливийская военная комиссия «5+5», которая должна была контролировать выполнение «технических» соглашений между Сарраджем и Хафтаром.
Правда, просуществовала она недолго. Поскольку буквально через три дня после начала ее работы Эмираты поставили Хафтару новую партию военных грузов, после чего ренегат-фельдмаршал в очередной раз вышел из всех переговоров и занялся привычном уже для него делом – подготовкой очередного наступления на ливийскую столицу Триполи. Которые безуспешно штурмует уже целый год, всякий раз уверяя спонсоров, что вот в этот-то раз – уж точно получится.
Профессор международных отношений, отказавшийся от блестящей научной карьеры ради работы в ООН, осуществлял свою миротворческую миссию в Ливии практически в одиночку. Его личной трагедией стало то, что иностранным игрокам мир в этой стране не нужен. А потому его деятельность была просто обречена на провал. И не его в этом вина. Свою долю добрых слов он вполне заслужил.