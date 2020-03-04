Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов высказался по поводу своего отказа от участия в турнире претендентов, который стартует 15 марта в Екатеринбурге.

Ранее ФИДЕ (Международная шахматная федерация) объявила, что Раджабов снялся с турнира "по личным причинам". Однако гроссмейстер не согласен с такой формулировкой.

Поделившись в своем инстаграме отрывком информации, опубликованной haqqin.az, он написал: "Дорогие соотечественники, любители шахмат, представители шахматной общественности и друзья. Это неправильно. Я снялся с турнира претендентов не по личным причинам. Чуть позже я выступлю с заявлением и опубликую мою переписку с ФИДЕ".