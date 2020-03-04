Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов выступил с заявлением, объяснив, почему он не будет участвовать в важнейшем соревновании – турнире претендентов, который стартует скоро в Екатеринбурге.

Многие любители шахмат решили, что у Раджабова серьезные проблемы со здоровьем. Однако истинная причина не в этом – азербайджанский гроссмейстер не выступил в столице Урала из-за эпидемии коронавируса.

Ранее ФИДЕ объявила, что Раджабов снялся с турнира по «личным причинам». Эта формулировка возмутила азербайджанского гроссмейстера.

«С 15 марта по 5 апреля 2020 года я должен был участвовать в турнире претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в России в городе Екатеринбурге, - цитирует слова Раджабова пресс-служба Федерации шахмат Азербайджана. - Как известно, в настоящее время во всем мире происходит нарастание эпидемии коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила самый высокий уровень эпидемии – красный цвет. Многие соревнования и значимые мероприятия в мире отменяются или переносятся на более поздние сроки, исходя из развития ситуации.

ФИДЕ осуществила ряд профилактических мэр. Но не все. Было заявлено, что китайские шахматисты, их тренеры и сопровождающие лица пройдут карантин в течение 14 дней на территории России. Один из китайских шахматистов, тренеры и делегация действительно помещены в карантин. Однако второй участник из Китая не будет проходить карантин и прилетит к началу турнира из страны, в которой ежедневно нарастает эпидемия коронавируса.

Кроме того, нет разъяснений от ФИДЕ, как будет протекать турнир в случае, если у какого-либо участника или контактирующих с участником тренеров или сопровождающих лиц, журналистов, берущих интервью, судей будут признаки простуды или ОРВИ, или, не дай Бог, обнаружится коронавирус. Будут ли участники помещены в карантин? Сколько времени и этапов необходимо для анализов и определения точного наличия или отсутствия вируса?

Турнир претендентов представляет собой шахматный марафон, состоящий из 14-ти туров в течение 22-х дней. Как будет развиваться турнир в условиях мировой эпидемии? Какие меры будут предприниматься в случае обнаружения вируса и обычного ОРВИ? И какие меры будут приниматься в отношении заболевшего участника, судей? Никто это не разъясняет.

В связи со сложностью всех этих моментов я обратился в ФИДЕ с предложением перенести турнир на более поздние сроки. На это мое предложение я получил отказ. В связи с вышеперечисленным, я посчитал, что такие условия могут сильно повлиять на необходимый уровень концентрации и настроение, необходимые для максимального уровня игры в таком важном соревновании, коим является турнир претендентов, и таить возможную опасность для здоровья. В результате меня заменили на другого участника».