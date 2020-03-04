Президент Литвы назвал Белорусскую АЭС «современным Чернобылем»

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал строящуюся Белорусскую АЭС рядом с городом Островец «современным Чернобылем». Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает издание «Наша Нiва».

Науседа встретился с белорусской писательницей, лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич, которая более 20 лет назад написала книгу «Чернобыльская молитва» об аварии на Чернобыльской АЭС.

«Современный Чернобыль — Островецкая АЭС — находится рядом с Литвой. Это угроза не только Литве, но и Евросоюзу в целом», — написал Науседа в своем Instagram.

«Чернобыльская молитва» — «колокол тревоги» для соседних с Островецкой АЭС государств, уверен политик. «Мы должны сделать все, чтобы кому-то не довелось писать хронику "Островецкая молитва"», — заключил Науседа.

Атомная электростанция типа АЭС-2006 строится возле северо-западной границы Беларуси, в 18 километрах от Островца Гродненской области и в 50 километрах от Вильнюса. Первый блок планируется запустить в 2020 году, второй — в 2021-м. Литва выступает против строительства и утверждает, что объект не отвечает требованиям безопасности.