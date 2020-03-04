В России резко подорожали доллар и евро

На фоне опасений по поводу провала переговоров ОПЕК+ по ограничению добычи нефти курс американского доллара взлетел выше 68 рублей, пишет Лента.ру со ссылкой на данные Московской биржи.

Отмечается, что курс доллара составляет 68,06 рубля. С начала января на фоне распространения коронавируса российский рубль подешевел более чем на десять процентов.

Издание ПРАЙМ пишет, что рубль усиливает падение на фоне бегства инвесторов от риска на мировых рынках. Курс евро составляет в настоящее время 77 рублей - максимум с января 2019 года.