Азербайджанская полиция начала сопровождать транзитные перевозки

После вспышек заражения коронавирусом в соседних с Азербайджаном странах, по поручению президента Ильхама Алиева движение грузовых транспортных средств, въезжающих в Азербайджан из этих стран, в том числе из Ирана, обеспечивается полицейским сопровождением.

Ввиду усиления контроля перевозки транзитных грузов через Азербайджан режим сопровождения обеспечивается до тех пор, пока транспортные средства находятся в пределах страны, и отдых водителей вне автомобилей разрешается только в установленных местах.

В местах отдыха водители обеспечиваются питанием за счет МВД. Здесь созданы специальные молельные комнаты и помещения для прохождения медицинского обследования. После отдыха водители в сопровождении дорожной полиции продолжают путь. Им не разрешается общаться с местными гражданами на протяжении всего движения и останавливать транспортные средства вне графика, за исключением чрезвычайных ситуаций.