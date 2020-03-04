В Масаллы на территории села Зуванд произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, житель Баку 52-летний Сеймур Ширалиев, находившийся за рулем автомобиля "Нива", потерял управление, в результате чего машина с 300-метровой высоты упала в овраг. В результате аварии погибли трое из шести пассажиров автомобиля - две женщины и ребенок.