Второе за день тяжелое ДТП в Азербайджане видео
В Масаллы на территории села Зуванд произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Report, житель Баку 52-летний Сеймур Ширалиев, находившийся за рулем автомобиля "Нива", потерял управление, в результате чего машина с 300-метровой высоты упала в овраг. В результате аварии погибли трое из шести пассажиров автомобиля - две женщины и ребенок.
Пострадавшие - сам водитель, 24-летние Рена Махмудова и Нурай Ширалиева доставлены в Ленкоранскую центральную районную больницу. Все трое помещены в реанимациолнный отдел.
По информации, жители Баку направлялись из Масаллы на помолвку в Ярдымлы. Ведется расследование.