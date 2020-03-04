В Нидерландах сообщили о первой смерти от коронавируса

В Нидерландах зафиксирована первая смерть от нового типа коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный институт здравоохранения (RIVM).

"86-летний мужчина, который был доставлен в больницу Ikazia в Роттердаме с COVID-19, сегодня умер. Источник инфекции этого пациента до сих пор неизвестен. Это первый пациент в Нидерландах, который умер от последствий инфекции с новым коронавирусом в Нидерландах", - говорится на сайте RIVM.