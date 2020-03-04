Эрдоган о переговорах с Путиным

Турция нацелена на выполнение пунктов резолюции 2254 Совбеза ООН, предполагающей политическое урегулирование и прекращение противостояния в Сирии, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя журналистам итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным и достигнутые соглашения по Идлибу. Об этом сообщает Anadolu.

«В случае, если стороны соглашения о перемирии в Идлибе будут неукоснительно соблюдать условия договоренностей, то можно будет заявлять о долгосрочной стабилизации ситуации», - сказал глава турецкого государства.

По словам Эрдогана, Турция готова в любой момент пресечь попытки сторонников Башара Асада нарушить режим прекращения огня в Идлибе.

Эрдоган отметил также, что Анкара не намерена менять места дислокации наблюдательных пунктов в Идлибской зоне деэскалации: «Все наблюдательные пункты останутся в тех же местах, что и сейчас. Нет никаких изменений».