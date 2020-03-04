В Главное оперативно-следственное управление Государственного таможенного комитета поступила информация о том, что на территории Билясуварского района будет реализована крупная партия наркотиков, контрабандным путем доставленная из Ирана.

Как сообщили haqqin.az в ГТК, было установлено, что наркотики будут спрятаны под мостом через реку Балхары на трассе Билясувар – Билясуварский таможенный пост. Эту партию наркотиков должен будет забрать и реализовать человек по имени Атахан.

В целях поимки преступников была создана оперативная группа, состоящая из сотрудников Главного оперативно-следственного управления ГТК и Главного южного регионального управления ГТК.

4 марта в 17:00 гражданин Азербайджана Атахан Аббасов прибыл на территорию на велосипеде. Он сошел с велосипеда и спустился под мост через реку Балхары. Под мостом он взял один мешок риса и был задержан оперативной группой, когда вышел из-под моста.

В ходе осмотра мешка в рисе было обнаружено 3 килограмма 543 грамма героина, расфасованного по пакетам.

По факту ведется расследование.