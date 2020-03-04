Сообщается, что в связи с этим проводятся соответствующие просветительские мероприятия, проводится дезинфекция в общественных местах и предпринимаются другие необходимые шаги в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

В Азербайджане продолжаются профилактические меры по предотвращению распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении Оперативного штаба по коронавирусу.

При обнаружении у людей признаков вируса, в соответствии с инструкцией их забирают на карантин и размещают в соответствующей больнице. В период карантина им проводят соответствующие тесты и лечение.

«С сожалением заявляем, что в некоторых случаях люди с признаками коронавируса применяют насилие в отношении бригады врачей и, оказывая сопротивление сотрудникам скорой помощи, пытаются уклониться от врачебного контроля. В связи с этим, обращаясь к населению заявляем, что госпитализация человека, у которого выявлены признаки вируса, наряду с необходимостью лечения, также важна с точки зрения ограждения членов их семей и окружающих от вируса. Таким образом человек защитит свою семью и близких, а также поможет предотвратить распространение вируса на территории страны», - говорится в заявлении.

В информации говорится, что в отношении каждого нарушившего карантинные нормы и воспрепятствовавшего нормальному режиму работы медиков будут приняты меры в соответствии с требованиями закона: «В то же время, для защиты от вируса рекомендуем гражданам соблюдать гигиену, не собираться в местах скопления людей, повременить с поездками в зарубежные страны, если на то нет острой необходимости».