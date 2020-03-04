ФИДЕ отвечает: «Раджабов сам снялся, но санкций против него не будет»
Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский прокомментировал заявление азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова, в котором он объясняет причину, почему он не будет участвовать в турнире претендентов, который пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля.
Раджабов заявил, что из-за нарастающей эпидемии коронавируса обратился в ФИДЕ с просьбой перенести турнир на более поздние сроки, но получил отказ.
«В течение последних пары дней у нас с Теймуром была переписка, - говорит Эмиль Сутовский championat.com. - Он обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса. Мы предприняли целый ряд мер в сложившейся ситуации: минимизирование контакта со зрителями, создание всех условий в игровом зале. Также ввели рекомендацию - не использовать рукопожатие перед партией. Надо понимать, что этот турнир не массовый - всего восемь шахматистов. А массовые мероприятия мы будем отменять или переносить.
Данный турнир санкционирован не только ФИДЕ, но и здравоохранительными ведомствами. Мы находимся в ежедневном контакте со здравоохранительными структурами.
Теймур считает, что проблема вируса недостаточно изучена, ФИДЕ не может быть готова ко всем возможным сценариям, что логично с его точки зрения. Мы же не видим какой-либо критичности в этой ситуации - к турниру прикреплен медперсонал».
Ранее в своем официальном заявлении на сайте ФИДЕ было написано, что Раджабов снялся с турнира по «личным причинам». Азербайджанский гроссмейстер возразил против такой формулировки.
«Мы использовали объяснение «личные причины», хотя, возможно, было точнее применить словосочетание - «личное решение», - продолжает гендиректор ФИДЕ. - Именно для того, чтобы в адрес Теймура не посыпались обвинения в гипертрофированно острой реакции на возможную угрозу. Нельзя рассуждать, насколько решение Раджабова уместно, но оно не продиктовано предписаниями властей. Мы не просто отмахиваемся от вопросов, а приводим целый список мер, которые будут предприняты.
Конечно, решение за игроком. Мы понимаем, что ситуация нестандартная. В любом другом случае, если игрок отказывается от турнира за десять дней, к нему были бы предприняты санкции. Сейчас же об этом речи не идет».
ФИДЕ в своем заявлении написала, что Раджабов снялся с турнира. В заявлении шахматиста нет ни слова о том, что он снялся с соревнования, но при этом есть такая фраза: «В результате меня заменили на другого участника».
«Так он сам снялся или его сняли?», - спросили у Эмиля Сутовского в ходе обсуждения новости о неучастии Теймура в фейсбуке. «Сам снялся», - ответил гендиректор ФИДЕ.