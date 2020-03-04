ФИДЕ отвечает: «Раджабов сам снялся, но санкций против него не будет»

Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский прокомментировал заявление азербайджанского гроссмейстера Теймура Раджабова, в котором он объясняет причину, почему он не будет участвовать в турнире претендентов, который пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля.

Раджабов заявил, что из-за нарастающей эпидемии коронавируса обратился в ФИДЕ с просьбой перенести турнир на более поздние сроки, но получил отказ.

«В течение последних пары дней у нас с Теймуром была переписка, - говорит Эмиль Сутовский championat.com. - Он обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса. Мы предприняли целый ряд мер в сложившейся ситуации: минимизирование контакта со зрителями, создание всех условий в игровом зале. Также ввели рекомендацию - не использовать рукопожатие перед партией. Надо понимать, что этот турнир не массовый - всего восемь шахматистов. А массовые мероприятия мы будем отменять или переносить.

Данный турнир санкционирован не только ФИДЕ, но и здравоохранительными ведомствами. Мы находимся в ежедневном контакте со здравоохранительными структурами.

Теймур считает, что проблема вируса недостаточно изучена, ФИДЕ не может быть готова ко всем возможным сценариям, что логично с его точки зрения. Мы же не видим какой-либо критичности в этой ситуации - к турниру прикреплен медперсонал».