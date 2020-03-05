На одной из центральных улиц Баку будет ограничено движение

На участке ул. 28 Мая, между улицами Юсифа Сафарова и Ковкяб Сафаралиевой движение автотранспортных средств будет ограничено в ночь с восьмого марта до вечера девятого марта, сообщил журналистам пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

«В связи с отсутствием эксплуатации железнодорожного моста по улице 28 Мая в Насиминском районе агентству было поручено провести ряд мероприятий по демонтажу данного моста. Строительство другого моста не намечается», - отметил Наджафли.

По его словам, ограничения будут применяться до вечера девятого марта. Водителей просят использовать альтернативные пути движения. Агентство приносит извинения гражданам за возможные временные неудобства.