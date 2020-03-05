Kontakt Home в Габале: открытие, подарки, скидки 50%...
В марте в Габале праздник на празднике! Потому что на встречу к габалинцам пожалует Kontakt Home. 7 марта в 11:00 команда Kontakt Home ждет всех габалинцев на официальном открытии нового магазина «Габала». Для людей любого возраста это событие пройдет в атмосфере праздника.
Отдых, музыка, непочатый край всевозможных подарков, возможность протестировать технологические новинки, розыгрыши, фотозона, для детей шарики, фейс-арт и многое другое - одним словом, настоящий праздник. К тому же в честь открытия специальное предложение - до 50% скидка при наличном расчете, а для платежей в рассрочку до 24 месяцев на товары, которые давно желали приобрести!
Мечты сбываются в Габале!
Благодаря просторному и светлому магазину в Габале для покупки бытовой техники и умных гаджетов нет нужды отправляться за тридевять земель. При любом вашем желании Kontakt Home рядом – в вашем городе, к вашим услугам. В двухэтажном магазине первый этаж будет сдан под цифровую технику топовых мировых брендов, а на втором этаже ожидается широкий ассортимент крупной и мелкой бытовой техники!
Специально для открытия скидки до 50%, возможность платежей в рассрочку и суперновинки!
Данное предложение, которое вы прочитаете, специально для габалинцев. Так что не пропустите. Kontakt Home до 15 марта предоставляет уникальную возможность при покупке наличным платежом скидку до 50% и до 24 месяцев платежей в рассрочку без процентов и переплат.
Подробно о скидках:
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32 дюймовый телевизор цена не 319 AZN, а 199.99 AZN
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HOFFMANN мини-печь цена не 179.99 AZN, а 89.99 AZN
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1,7 литровый электрический чайник цена не 49.99 AZN, а 19.99 AZN.
В общем, возможность платежей в рассрочку без первоначального взноса и процентов на все телефоны на срок 12 месяцев, а на бытовую технику и телевизоры 18 месяцев.
Например, Смартфон Redmi 8A в месяц всего лишь 25 AZN
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Телевизоры Samsung LED в месяц всего лишь 61,20 AZN
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Стиральная машина LG серебряная в месяц всего лишь 57,80 AZN
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Пылесос Gorenje в месяц всего лишь 10 AZN.
Магазин, заполненный преимуществами
Во время открытия вы столкнетесь с этим и с десятками других выгодных преимуществ! Ко всему вышеперечисленному важно добавить, что Kontakt Home на всю продукцию дает гарантию до 3 лет, доставка и установка бесплатна, а все товары от мировых брендов!
Не пропустите открытие
Вы просто вспомните место и время! Начните уик-энд с Kontakt Home 7 марта в 11:00 на проспекте Гейдара Алиева 118В, расположенный возле Исполнительной власти города, магазин «Габала» откроет свои двери для всех. Много отдыха и подарков, скидок и бонусов от Kontakt Home ждут своих владельцев.
Вы не из Габалы? Вообще не проблема! Самый близкий магазин Kontakt Home к вам можете найти здесь. Чтобы быть в курсе всех кампаний, конкурсов и скидок следите за нами в Kontakt Home instagram или звоните в наш call-центр по номеру *6060 по всем вопросам.