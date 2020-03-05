Kontakt Home в Габале: открытие, подарки, скидки 50%...

В марте в Габале праздник на празднике! Потому что на встречу к габалинцам пожалует Kontakt Home. 7 марта в 11:00 команда Kontakt Home ждет всех габалинцев на официальном открытии нового магазина «Габала». Для людей любого возраста это событие пройдет в атмосфере праздника.

Отдых, музыка, непочатый край всевозможных подарков, возможность протестировать технологические новинки, розыгрыши, фотозона, для детей шарики, фейс-арт и многое другое - одним словом, настоящий праздник. К тому же в честь открытия специальное предложение - до 50% скидка при наличном расчете, а для платежей в рассрочку до 24 месяцев на товары, которые давно желали приобрести!

Мечты сбываются в Габале!

Благодаря просторному и светлому магазину в Габале для покупки бытовой техники и умных гаджетов нет нужды отправляться за тридевять земель. При любом вашем желании Kontakt Home рядом – в вашем городе, к вашим услугам. В двухэтажном магазине первый этаж будет сдан под цифровую технику топовых мировых брендов, а на втором этаже ожидается широкий ассортимент крупной и мелкой бытовой техники!