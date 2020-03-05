Праздничное предложение держателям BirKart!

По случаю праздника Новруз владельцам такситной карты BirKart предоставляется новая кампания. В акции, которая продолжится до 2 апреля 2020 года, принимают участие как столичные, так и региональные магазины партнерской сети.

Согласно условиям, совершая покупку в рассрочку на сумму 100 манатов и более в любом партнерском магазине одежды, обуви, аксессуаров, подарков, парфюмерии и косметики, держатели BirKart Taksit и BirKart Cashback получат кешбэк 5%, а владельцы BirKart Miles – бонусные мили в трехкратном размере. Кроме того, в ходе кампании пользователи Bakcell заработают 15 бесплатных разговорных минут от Ulduzum.

Следует отметить, что карта BirKart представлена в трех видах — BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кешбэк) и BirKart Miles (такситная/мильная). BirKart имеет ряд таких преимуществ, как: получение рассрочки (таксита) до 18 месяцев без процентов, до 40 дней беспроцентного кредита при одноразовых платежах, накопления миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% до 30% кешбэка при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомлений предоставляется бесплатно. В целом по стране функционируют около 4000 точек партнерской сети BirKart, и с каждым месяцем их количество растет.

Более подробную информацию о BirKart можно получить на сайте www.birkart.az, на странице Facebook www.facebook.com/birkart.az, а также позвонив в службу обслуживания клиентов по номеру 196. BirKart можно заказать, отправив SMS на короткий номер 8196 или связавшись через WhatsApp по номеру (+99 451) 250 99 99.