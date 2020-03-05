После переговоров с Путиным Эрдоган запросил у США Patriot

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запросил военную помощь у США. Об этом он рассказал после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, передает Reuters.

Он отметил, что Анкара могла бы запросить военную помощь у Вашингтона, если бы не было заключено соглашение о перемирии. При этом Эрдоган все еще рассчитывает, что американская сторона поставит Турции системы зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Президент подчеркнул, что Турция также будет использовать российские комплексы С-400, «несмотря на возражения Вашингтона».

5 марта президенты России и Турции заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня.