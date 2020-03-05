Москва отклонила предложение ОПЕК+

Россия еще до начала официальных переговоров в Вене отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти, чтобы ответить на ситуацию с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

"Они не поддерживают. Отклонили любые предложения о дополнительном сокращении добычи", - сказал он, добавив, что Россия готова просто продлить текущие договоренности на второй квартал.

Отмечается, что министр энергетики РФ Александр Новак ведет неформальные переговоры с коллегами по альянсу до начала официальной встречи.

Другой источник сказал ТАСС, что для российской делегации основной сценарий - это выйти на договоренности по итогам встречи.

Ранее министры ОПЕК провели дополнительные неформальные консультации и рекомендовали союзникам по ОПЕК+ усилить сокращение добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки не только на период второго квартала, но и до конца 2020 года. Такую меру ОПЕК предлагает для того, чтобы нивелировать падение спроса на нефть из-за коронавируса.