Рекордный рост числа зараженных коронавирусом в Иране

В Иране зафиксирован рекордный рост случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, число инфицированных достигло 4747, сообщает телеканал IRINN со ссылкой на официального представителя Минздрава Киануша Джаханпура.

«За прошедшие сутки удалось установить 1234 случая, что является рекордом. Общее число с учетом новых данных — 4747», — цитирует его РИА Новости.

По словам Джаханпура, рекордный рост связан с тем, что власти увеличили количество центров, где можно пройти тест на вирус.

За сутки число погибших от пневмонии COVID-2019 возросло на 17, достигнув таким образом 124.