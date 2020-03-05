Азербайджан пожертвовал на борьбу с коронавирусом 5 миллионов долларов

Между Азербайджаном и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) имеется долгосрочное эффективное сотрудничество.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, правительство Азербайджана с целью внесения вклада в усилия мирового сообщества по предотвращению риска распространения инфекции коронавируса в мире приняло решение оказать добровольную финансовую помощь в размере 5 млн долларов США Фонду под названием "Обращение COVID-19" в рамках "Плана стратегической подготовки и ответа" ВОЗ.

"Азербайджан высоко оценивает усилия ВОЗ по борьбе с вирусом COVID-19 в мировом масштабе. Рекомендации ВОЗ в связи с вирусом COVID-19 учитываются и применяются Азербайджаном.

Азербайджан продолжает эффективное сотрудничество с ВОЗ, и 8 марта 2020 года делегация экспертов ВОЗ посетит нашу страну", - говорится в информации.