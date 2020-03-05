Макрон призвал реже навещать пожилых людей
Президент Франции Эммануэль Макрон из-за коронавируса призвал французов постараться как можно реже навещать пожилых людей.
"Во время этой эпидемии нужно, прежде всего, по максимуму ограничить визиты. И я прошу всех граждан проявить чувство ответственности, сделать эту жертву. Я знаю, что иногда это трудно, но нужно по максимуму постараться избежать посещения наших стариков", - сказал Макрон, чье выступление в доме престарелых транслировал телеканал BFMTV.