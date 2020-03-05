Вертолет с иностранными дипломатами упал в Мьянме

В северной Мьянме потерпел крушение военный вертолет с иностранными дипломатами.

На борту было не менее 15 пассажиров и членов экипажа, вертолет упал через несколько минут после взлета в районе поселка Каунгкха в северной части страны, передает РИА Новости со ссылкой на портал Irrawaddi.

Несколько членов экипажа получили травмы, но пассажиры, включая военных атташе иностранных посольств, не пострадали, отмечается в сообщении.

Военные привезли иностранных дипломатов для демонстрации изъятых в ходе антинаркотической операции наркотиков, сырья и оборудования для производства таких веществ на 66 млн долларов.