Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 16:46

В нынешнем месяце командование ЦАХАЛ представило новый пятилетний рабочий план. Его ключевая идея состоит в обеспечении технологического превосходства Израиля в условиях одновременного ведения боевых действий на всех фронтах. Анализ военных и политических доктрин – одно из самых интересных занятий для аналитика, чего уж скрывать. Поскольку любая доктрина или стратегия – это всегда комплекс, всегда сплав, спрессованный из политических устремлений, промышленного потенциала, интеллектуального прорыва и новейших технологий. И, главное, это позволяет более грамотно понимать политику того или иного государства региона, не впадая в столь нелюбимую мною конспирологию. Впрочем, сначала краткое, но совершенно необходимое введение. Главным итогом трансформаций, происходивших на Ближнем Востоке с 2011 года, с пресловутой «арабской весны» стало то, что арабские государства серьезно утратили свои лидирующие позиции. Да, арабы остаются крупнейшей этнической группой в регионе, но ни одно арабское государство в настоящее время не является в нем ведущей силой – и это плата за то, что ни одно из них не сумело модернизироваться.

В результате, тон здесь и сейчас задают неарабские, назовем их так, государства - такие как Иран, Турция и Израиль. Ну и, естественно, – исламистское движение, фрагментированное, раздробленное на десятки враждующих между собою групп, а следовательно, пока серьезно уступающее в своих возможностях трем перечисленным выше странам, не говоря уже о внешних игроках. Тема о перспективах исламистских движений интересна, но не в этот раз, поскольку сегодняшний разговор пойдет об Израиле, а точнее, о новом пятилетнем плане развития его армии, «Тнуфа» («Размах»), который пришел на смену прежнему пятилетнему плану «Гидеон», разработанному в 2015 году и являющийся ответом на стратегические вызовы Израилю, недавно обрисованные в выступлениях начальника генштаба Авива Кохави: глобальные тенденции, борьба с терроризмом и противостояние «третьему кругу угроз», как называет израильское руководство Иран. Главная цель, то есть ответ на ключевой вопрос любой стратегии – «зачем?», вполне очевидна: Израиль должен быть в состоянии вести многопрофильную войну против Ирана, ХАМАС и «Хизбаллы» одновременно. Причем происходить это должно в границах своеобразного «треугольника», где на одной из вершин находится время, а на других - результативность и стоимость. Соответственно, стоимость и время должны оставаться низкими, а эффективность высокой.

Достичь этого предполагается решением важнейшей задачи, то есть – ответа на вопрос «как?» - плана «Тнуфа»: создать принципиальный технологический разрыв между Израилем и его врагами, внедрить новейшие военные технологии, сократив при этом расходы на обычное вооружение, сократить время военных действий за счет достижения максимального эффекта от ударов на поле боя. Огонь и сталь, быстрота и натиск, абсолютное превосходство в технологиях. Все остальное в данном плане – это лишь компоненты и этапы решения этой задачи, которые малоинтересны неспециалистам. Но как минимум четыре из них заслуживают отдельного упоминания. Основой плана станут система «Железный купол» и три эскадрильи самых современных боевых самолетов мира - F-35. Сейчас у Израиля есть две эскадрильи самолетов F-35i, к ним добавится третья - и парк F-35 составит 75 самолетов, что увеличивает шансы страны на превосходство в воздухе в любом региональном конфликте с любым из вероятных местных противников. ВВС, действующие сами по себе, или ВМС сами по себе - «пережиток прошлого», заявляют израильские военные. Будущее – как предусмотрено в новом плане - за принципиально новыми боевыми подразделениями. Что, в свою очередь, потребует насыщения их большим количеством высокоточных боеприпасов и БПЛА. В итоге, воздушные, сухопутные, морские и кибервойска будут действовать в едином пространстве.