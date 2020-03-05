Гремя огнем, сверкая блеском стали, превосходя во всем наша аналитика
В нынешнем месяце командование ЦАХАЛ представило новый пятилетний рабочий план. Его ключевая идея состоит в обеспечении технологического превосходства Израиля в условиях одновременного ведения боевых действий на всех фронтах.
Анализ военных и политических доктрин – одно из самых интересных занятий для аналитика, чего уж скрывать. Поскольку любая доктрина или стратегия – это всегда комплекс, всегда сплав, спрессованный из политических устремлений, промышленного потенциала, интеллектуального прорыва и новейших технологий.
И, главное, это позволяет более грамотно понимать политику того или иного государства региона, не впадая в столь нелюбимую мною конспирологию. Впрочем, сначала краткое, но совершенно необходимое введение.
Главным итогом трансформаций, происходивших на Ближнем Востоке с 2011 года, с пресловутой «арабской весны» стало то, что арабские государства серьезно утратили свои лидирующие позиции. Да, арабы остаются крупнейшей этнической группой в регионе, но ни одно арабское государство в настоящее время не является в нем ведущей силой – и это плата за то, что ни одно из них не сумело модернизироваться.
В результате, тон здесь и сейчас задают неарабские, назовем их так, государства - такие как Иран, Турция и Израиль. Ну и, естественно, – исламистское движение, фрагментированное, раздробленное на десятки враждующих между собою групп, а следовательно, пока серьезно уступающее в своих возможностях трем перечисленным выше странам, не говоря уже о внешних игроках.
Тема о перспективах исламистских движений интересна, но не в этот раз, поскольку сегодняшний разговор пойдет об Израиле, а точнее, о новом пятилетнем плане развития его армии, «Тнуфа» («Размах»), который пришел на смену прежнему пятилетнему плану «Гидеон», разработанному в 2015 году и являющийся ответом на стратегические вызовы Израилю, недавно обрисованные в выступлениях начальника генштаба Авива Кохави: глобальные тенденции, борьба с терроризмом и противостояние «третьему кругу угроз», как называет израильское руководство Иран.
Главная цель, то есть ответ на ключевой вопрос любой стратегии – «зачем?», вполне очевидна: Израиль должен быть в состоянии вести многопрофильную войну против Ирана, ХАМАС и «Хизбаллы» одновременно. Причем происходить это должно в границах своеобразного «треугольника», где на одной из вершин находится время, а на других - результативность и стоимость. Соответственно, стоимость и время должны оставаться низкими, а эффективность высокой.
Достичь этого предполагается решением важнейшей задачи, то есть – ответа на вопрос «как?» - плана «Тнуфа»: создать принципиальный технологический разрыв между Израилем и его врагами, внедрить новейшие военные технологии, сократив при этом расходы на обычное вооружение, сократить время военных действий за счет достижения максимального эффекта от ударов на поле боя. Огонь и сталь, быстрота и натиск, абсолютное превосходство в технологиях.
Все остальное в данном плане – это лишь компоненты и этапы решения этой задачи, которые малоинтересны неспециалистам. Но как минимум четыре из них заслуживают отдельного упоминания.
Основой плана станут система «Железный купол» и три эскадрильи самых современных боевых самолетов мира - F-35. Сейчас у Израиля есть две эскадрильи самолетов F-35i, к ним добавится третья - и парк F-35 составит 75 самолетов, что увеличивает шансы страны на превосходство в воздухе в любом региональном конфликте с любым из вероятных местных противников.
ВВС, действующие сами по себе, или ВМС сами по себе - «пережиток прошлого», заявляют израильские военные. Будущее – как предусмотрено в новом плане - за принципиально новыми боевыми подразделениями. Что, в свою очередь, потребует насыщения их большим количеством высокоточных боеприпасов и БПЛА. В итоге, воздушные, сухопутные, морские и кибервойска будут действовать в едином пространстве.
Ну и отдельное внимание – «угрозе третьего круга». Уже к лету 2020 года в составе ЦАХАЛ будет создано специальное подразделение, которое, как заявляют представители военного ведомства Израиля, «займется планированием военной стратегии и координацией действий в свете иранской угрозы». Возглавлять его будет старший офицер в звании бригадного генерала. Однако осуществление операций будет по-прежнему оставаться прерогативой главного штаба, который занимается этим и сегодня.
«Изменения продиктованы необходимостью укреплять обороноспособность Израиля в свете растущей угрозы со стороны Ирана, а также потребностью переориентировать армию на решение стратегических вопросов», - прокомментировали это решение в пресс-службе ЦАХАЛ.
Но 11 февраля министр обороны Нафтали Беннет заявил о задачах создания специального подразделения пусть и менее дипломатично, но более откровенно: «Мы будет постоянно действовать, пока не достигнем конечной цели - вывести Иран из Сирии. Мы ведем непрерывную кампанию по ослаблению иранского осьминога с помощью экономических, политических, разведывательных и военных операций. ЦАХАЛ готов к любому сценарию».
План «Тнуфа», при всех его достоинствах, вызвал критику в Израиле, хотя даже еще не был утвержден военно-политическим руководством страны. Аргумент обычный – дорого, при этом ЦАХАЛ категорически отказывается даже обсуждать сокращение заработной платы и социальных условий службы в армии, несмотря на их высокую стоимость. Что позволяет оппонентам заявлять о том, что ЦАХАЛ «игнорирует другие потребности государства и не готов разделить бремя экономических трудностей».
Но денег на него все равно найдут. Одним из итогов трансформаций, происходивших на Ближнем Востоке с 2011 года, стало то, что Израиль стал главной военной силой в регионе, противостоящей «иранской угрозе», сколь бы экзистенциальный характер она не носила. Традиционные противники Ирана здесь – коалиция монархий Персидского залива самостоятельно противостоять Тегерану в военно-политическом плане не могут. Но финансы на это дело всегда найдут.