В России за сутки зафиксировано шесть случаев коронавируса

В России за сутки зафиксировано шесть новых случаев коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что пять заболевших обнаружены в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все случаи коронавируса «завезены» в Россию из Италии — зараженные посещали страну в последние две недели.

В оперативном штабе также сообщили, что состояние пациентов, у которых выявили коронавирус, удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Все люди, с которыми контактировали заболевшие, находятся под медицинским наблюдением.