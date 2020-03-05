Записал Заур Расулзаде, отдел политики 17:18

Тревожная весть о вспышке корановируса в Иране отодвинула на второй план выборы в Меджли́с-е шура́-йе ислами́ — однопалатный парламент ИРИ. СМИ если и уделили им внимание, то весьма ограниченное и поверхностное. Между тем это весьма значимое событие не только для этой страны, но и, учитывая противостояние Ирана с США, для всего мира. Свое мнение об итогах парламентских выборов в ИРИ haqqin.az высказал профессор политологии Вахшитех Ахмад.

Как считает иранский эксперт, результаты выборов были ожидаемы, потому что Запад делает все, чтобы навредить экономике страны. «Нашей экономике был нанесен серьезный урон от санкций, что, естественно, отразилось на жизненном уровне простых иранцев и привело к тому, что рейтинги реформаторских сил во главе с Хасаном Роухани начали падать. А ведь в начале президентства Роухани на него и его реформаторскую команду многие возлагали большие надежды. В частности, предполагалось, что именно этот лидер сумеет добиться соглашения с Западом. И Роухани это практически удалось», - утверждает Ахмад. И действительно, в 2015 году, на третий год президентства Роухани был принят Совместный всеобъемлющий план действий - политическое соглашение между Ираном и группой государств относительно ядерной программы Ирана. Но после прихода к власти в США Трампа все изменилось, и Запад начал осуществлять масштабную экономическую диверсию против ИРИ. «В стране после этого начался экономический кризис, многократно возросли цен, - признается иранский политолог, - и, конечно, все это не могло не сказаться на доверии к правительству Роухани. То есть Запад сделал все возможное, чтобы в Иране одержали верх консерваторы. И при этом США все время твердят о правах человека и демократии, хотя все их санкции, в первую очередь, испытывают на себе простые иранцы».

Убийство генерала Касема Сулеймани, по словам Ахмада, наглядно показало истинное лицо Вашингтона. «Убийство высокопоставленного чиновника другой страны на территории третьего, чужого государства - это серьезное преступление. Ведь генерал Сулеймани не входил ни в один список террористов, не участвовал ни в одной операции против американцев. Напротив, он на протяжении шести лет боролся с боевиками «Исламского государства». О значимости его вклада в борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке говорили и в России, и в Турции, и в Сирии. Как же было возможно его уничтожение? Это, безусловно, террористический акт. И Иран пообещал ответить. Был нанесен удар по военным базам США в регионе», - говорит эксперт. Что же касается нового парламента, возможного омоложения иранской элиты, то Вахшитех Ахмад уверяет, что в нынешний созыв туда попало много молодых людей. «Наш рахбар очень мудрый человек. Он понимает, что мир кардинально меняется, и в каждую пятничную хутбу специально обращается к молодежи, – подчеркивает политолог. - Нынешний мир - это мир высоких технологий, нужны новые молодые кадры для осуществления амбициозных программ. В Иране, кстати, одна из самых передовых систем образования, наши студенты участвуют во многих научных олимпиадах, где завоевывают призовые места. Но западные СМИ делают все, чтобы выставить нашу страну отсталой, уверяют всех, что жизнь у нас остановилась и население практически безграмотно. Это, несомненно, еще одна диверсия Запада против иранского народа. Однако, несмотря ни на что, перемены в Иране, как и в любой другой стране, неизбежны. И думаю, в ближайшие пять-шесть лет мы увидим кардинальные реформы в нашей стране», - уверен Вахшитех Ахмад.