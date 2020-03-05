Эрдоган надеется на перемирие в Ливии по идлибскому сценарию

Турция рассчитывает на соглашение о перемирии в Ливии, аналогичное договоренности с РФ по сирийскому Идлибу, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его цитирует агентство Anadolu.

"Надеемся, что ситуация в Ливии найдет свое разрешение, и будет принято решение, аналогичное тому, что мы приняли в Москве по сирийскому Идлибу", - заявил Эрдоган турецким журналистам в самолете после визита в Москву.

Он выразил надежду на то, что президент России Владимир Путин "предпримет позитивные шаги" в этом отношении.