Россиянка попросила Путина взять ее замуж

Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж. Инцидент произошел во время общения главы государства с горожанами после посещения поликлиники, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, российский лидер был озадачен просьбой девушки. Они перекинулись парой фраз, после чего она поблагодарила президента.

Позже на встрече с представителями общественности Путин подтвердил, что в Иваново ему предложили вступить в брак.

«Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь, мне кажется, камеры работали», — сказал он.