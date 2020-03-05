Министр Парвиз Шахбазов обсуждает судьбу нефти в Вене

На встрече с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулом Азизом бин Салманом были обсуждены факторы, влияющие на снижение спроса и цены на нефть, в том числе вопросы регулирования нефтяного рынка в случае ослабления экономического развития в связи с распространением коронавирусной инфекции. Отмечена важность продолжения поддержки нефтяного рынка стран "ОПЕК+".

На встрече также были затронуты вопросы двустороннего энергетического сотрудничества. Было отмечено значение подписанного между Министерством энергетики и компанией "ACWA Power" Соглашения о реализации ветроэнергетического проекта мощностью 240 МВт в развитии энергетического сотрудничества между двумя странами. Министр Абдул Азиз бин Салман дал согласие на участие в церемонии подписания соответствующих контрактов с компанией "ACWA Power" для реализации инвестиционного проекта по строительству ветряной электростанции.

А на встречах с Генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Сануси Баркондо и министром энергетики России Александром Новаком рассматривалось развитие нефтяного рынка в краткосрочной и долгосрочной перспективах. На встрече был проведен обмен мнениями по предложению ограничить добычу нефти, чтобы снизить волатильность цен на нефть и уменьшить разницу между спросом и предложением. На встрече была также подчеркнута необходимость сотрудничества и выполнения обязательств между странами-участницами ОПЕК и не членами ОПЕК («ОПЕК+») с точки зрения регулирования нефтяного рынка.