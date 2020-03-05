«Банк Республика» провел встречи с женщинами-предпринимателями в регионах

В деловых встречах, организованных в разных регионах страны, приняли участие около 100 женщин-предпринимателей.

«Банк Республика», придающий большое значение развитию предпринимательства в нашей стране, провел встречи с женщинами, занимающимися малым и средним бизнесом в регионах.

На мероприятиях, которые прошли в теплой атмосфере, предприниматели рассказали представителям банка о своих потребностях в банковских продуктах и услугах. Они представили ряд предложений по финансированию бизнес-проектов и более эффективной организации бизнес-процессов для малого и среднего бизнеса.

В ходе своих выступлений представители банка заявили, что развитие предпринимательства, которое является ведущим фактором экономического развития страны, является приоритетным направлением стратегии Банка Республика.

Было отмечено, что женщины в Азербайджане играют важную роль в развитии предпринимательства, так же, как и в других сферах экономики. Повышение уровня экономической инициативности женщин, а также их широкое участие в микро, малом и среднем бизнесе имеют важное значение с точки зрения обеспечения занятости в стране.

Далее участники встречи обменялись мнениями по вопросам бизнеса. Сотрудники банка ответили на интересующие предпринимателей вопросы и дали полезные советы.

В конце мероприятия сотрудники Банка поздравили женщин-предпринимателей с наступающим «8 марта - Международным женским днем» и вручили им подарки.

По сообщению банка, будут продолжены встречи с предпринимателями в бизнес-среде, а также реализация проектов в поддержку их развития.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка, или позвонив по номеру 144.