Всю семью хотели увезти в карантин. Опять сопротивление. Вызвали полицию

«4 марта в скорою медицинскую помощь поступило обращение в связи с высокой температурой у ребенка из проживающей в Баку семьи из Ирана». Об этом говорится в сообщении TƏBİB.

В ходе предварительного расследования было установлено, что глава семьи прибыл в Азербайджан 27 февраля 2020 года из Ирана, где распространился коронавирус. По этой причине для профилактических целей и проведения необходимых предварительных тестов было принято решение о первичном обследовании всех членов семьи. Было принято решение о целесообразности госпитализации и других членов семьи (8 граждан Ирана, в том числе 6 детей).

В это время они оказали сопротивление врачебной бригаде, из-за чего на место происшествия были вызваны сотрудники полиции.

В настоящее время, согласно установленному карантинному сроку, вся семья находится в больнице под наблюдением.