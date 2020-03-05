Трамп выделил 8 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп выделил больше восьми миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.
Всего, согласно подписанному закону, Вашингтон потратит 8,3 миллиарда долларов. Средства будут выделены государственным и местным должностным лицам для борьбы с распространением инфекций. Из них три миллиарда потратят на исследования и разработку вакцины, 2,2 миллиарда — на организацию мероприятий по профилактике и ответным мерам, а еще 1,25 миллиарда — на поддержку международных усилий, направленных на сдерживание распространения вируса.
Законопроект ранее одобрили обе палаты Конгресса США.
1 марта в штате Вашингтон был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Скончалась женщина в возрасте 50 лет, в последнее время не покидавшая страну. После этого губернатор штата Джей Инсли объявил в регионе чрезвычайное положение.