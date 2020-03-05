Выставка прошла в Бакинском доме фотографии, там же были определены победители в трех номинациях.

В категории «Человек в пространстве», показывающей людей в городских условиях и городском интерьере, первое место заняла Натаван Вахабова, второе место – Аида Бабева, а третье место – Аян Насибли.

В категории «Архитектура», отражающей фотографии важных с точки зрения архитектуры домов и строений, победителями стали соответственно Замин Джафаров, Тапдыг Абдуллаев и Ирина Забродина.

В категории «Урбанистика», отражающей элементы градостроительства, первое место заняла Натаван Габибова, второе – Орхан Аббасов, третье – Аян Насибли.

Отметим, что занявшие первые места получают диплом 1-ой категории и 1000 манатов в качестве денежной премии, а занявшие вторые и третьи места получают дипломы. В тоже время работы победителей и финалистов будут демонстрироваться в Бакинском доме фотографии до 25 марта, а также будут опубликованы на сайте Бакинского дома фотографии и в социальных сетях.

Председателем жюри конкурса был председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде, а членами жюри – директор Музея национального искусства Азербайджана Чингиз Фарзалиев, фотограф Сянан Алескеров, архитектор Нариман Имамалиев и фотограф Эльдар Алекперов.