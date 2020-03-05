В секторе общественного транспорта Баку продолжаются антиэпидемические меры, в рамках которых наряду с автобусами, дезинфицируются и такси.

В связи с этим Бакинское транспортное агентство направило сообщение юридическим и физическим лицам, оказывающим услуги такси, об обязательной необходимости принятия мер по дезинфекции транспорта в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции.

Очередное мероприятие по дезинфекции было организовано в компании Salam Taksi, во время которого специальными лекарственными растворами были продезинфицированы салон, багажник и внешние части такси.