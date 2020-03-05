Bloomberg: Невестка Эльдара Махмудова живет на улице миллиардеров

Официальный доход Джахангира Гаджиева в 2008 году составил 70 650 долларов, но несмотря на это он приобрел в Великобритании четыре больших участка земли. А принадлежащий ему самолет Gulfstream стоит 42,5 миллиона долларов. Помимо этого, он купил гольф-клуб за 13 миллионов долларов и виллу на Сардинии. А его жена стала известна тем, что потратила в торговом центре Harrods 20 миллионов долларов.

Частный банк EFG International AG, расположенный в Цюрихе, и южноафриканская компания Investec Ltd упоминаются в расследованиях в связи с Джахангиром Гаджиевым. Эти компании упоминаются также в связи с финансовыми операциями, которые проводил азербайджанский банкир.

Джахангир Гаджиев первый раз дал своему советнику 5 миллионов долларов. На эти деньги в Коста-Смеральде на Сардинии в Италии была куплена вилла. В этой сделке упоминается имя дочери Джахангира Гаджиева - Лейлы Махмудовой. Bloomberg пишет, что в том местечке живут исключительно миллиардеры. Среди этих миллиардеров больше всего россиян. Дело дошло даже до того, что для них был построен православный храм, чтобы российские миллиардеры могли удовлетворять свои духовные потребности.

Агентство сообщает, что имя 59-летнего бывшего чиновника Хагани Баширова также упоминается в этом деле. У него есть французский паспорт, и живет он в Люксембурге, а в Лондоне у него есть офис. Он был арестован за то, что не вернул взятые в 2010 году в Межбанке Азербайджана 109 миллионов долларов, но через пять месяцев вышел на свободу. Хагани Баширов принимал участие в выводе из Азербайджана десятков миллионов долларов.

В сообщении агентства подчеркивается, что в Британии не открывалось уголовного дела против Замиры Гаджиевой. Лишь Азербайджан обвиняет ее в финансовых махинациях и требует у Британии выдать ее. Британская сторона в сентябре прошлого года отказала Азербайджану.