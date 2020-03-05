Золото взлетело до максимума

Цена золота в ходе сегодняшних торгов подскочила до максимума за семь лет и может продемонстрировать самый существенный недельный подъем с 2009 года на фоне падения доходности облигаций и опасений по поводу масштаба распространения коронавируса.

Согласно информации, спотовая цена золота составляла сегодня $1681,1 за унцию, это на 0,6% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В определенный момент торгов цена золота подскочила на 1,1%, до $1690 за унцию - максимума с января 2013 года, передает Интерфакс.

Цены на платину и палладий также подскочили из-за того, что Anglo American Platinum (Amplats), крупнейший мировой производитель платины, объявил форс-мажор по выпуску платиноидов из-за остановки рафинировочного завода Anglo Converter Plant, вызванной угрозой взрыва одного из его блоков.

Стоимость платины на спотовом рынке составляет $905,22 за унцию, в ходе торгов цена металла подскочила на 4,3%, максимально с августа. Цена палладия составляет $2579,8 за унцию.