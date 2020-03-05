Путин о своем президентстве: «Это не работа, а судьба»

Исполнение обязанностей президента – это не работа, а судьба, заявил президент РФ Владимир Путин, при этом отметив, что благодарен людям за доверие. Об этом сообщает РИА Новости.

«Разве можно от этого устать? Одно удовольствие», — заявил глава российского государства на встрече с общественностью в Иваново. Путин также пояснил, что любой человек, оказавшись на его месте, воспринял бы это «не как работу, а как судьбу».

Кроме того, президент РФ поблагодарил людей за оказанное ему доверие: «Без поддержки вообще работать невозможно, начиная с 2000-х годов. Если бы не было поддержки людей, ничего невозможно было бы сделать».

