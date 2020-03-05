Горхмаз Орхун: «Пусть Армения скажет спасибо Турции...» эксклюзив
В Европе продолжаются самые масштабные за последние годы военные учения НАТО. О задействованных в них воинских контингентах и технике haqqin.az уже рассказывал, но на днях появилась примечательная информация - наряду с Грузией к маневрам присоединится и Армения.
Об этом, находясь с визитом в Ереване, сообщил грузинский министр обороны Ираклий Гарибашвили. «Рад отметить, - сказал он, - что армянские военнослужащие примут участие в международных учениях Noble Partner-2020, запланированных в Грузии».
Заявление Гарибашвили с воодушевлением приветствовала некоторая часть армянской общественности, между тем НАТО не спешит распахивать двери даже перед Грузией и Украиной, с которыми давно сотрудничает и которые уже несколько лет рвутся в альянс. Что уж говорить об Армении, являющейся, на минуточку, верным союзником России.
Нынешнее армянское руководство не скрывает при этом упорное стремление сблизиться с НАТО. Однако ни сам альянс, ни его неприятель – Россия, похоже, этого не замечают.
Странной в этой ситуации представляется прежде всего позиция Москвы. Даже на такой красноречивый жест ереванского режима, как желание участвовать в учениях НАТО, что очевидно свидетельствует о планах отвернуться от России, не последовало никакой реакции. А ведь Армения, предавая своего союзника, однозначно пытается как можно выгоднее продаться злейшим врагам РФ.
И это несмотря на то, что глава МИД России Сергей Лавров, комментируя размах учений НАТО, заявил о нежелании альянса наладить отношения с Москвой: «НАТО не отвечает на предложения России по снижению напряжения в двусторонних отношениях, поэтому можно сделать вывод, что Североатлантический альянс не заинтересован в выстраивании доверительных отношений с РФ».
Лавров при этом подчеркнул, что Россия давно пытается наладить с НАТО диалог «по вопросам безопасности, укрепления доверия». Российские предложения по решению этих задач члены альянса получили уже более года назад, но ответа до сих пор нет. Это приводит к неутешительным выводам, считает министр. Вероятно, члены НАТО не планируют «разрабатывать и осуществлять вместе с нами конкретные меры деэскалации и укрепления доверия».
Жесткую оценку намерению армянской армии участвовать в учениях НАТО дали только представители российского экспертного сообщества.
Следует, однако, учитывать, что Россия, последовательно в последние годы изолируемая от развитого в экономическом отношении мира, не имеет сегодня ресурсов, чтобы своими поставками множества товаров оказать решительное воздействие на политику Армении. Свою роль сыграла и продажа российского вооружения Азербайджану. Все это и сказалось на развороте Армении в сторону Запада.
Как считает российский политолог Сергеей Маркедонов, если к натовским устремлениям Грузии и Украины в мире успели привыкнуть, то Армения – совсем другое дело.
«Это единственная страна Закавказья, которая одновременно состоит в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Она также стала единственным государством, которое разместило свою военно-гуманитарную миссию в Сирии. И намерения Еревана сблизиться с альянсом действительно вызывают много вопросов», - говорит Маркедонов.
Свет на этот вопрос некоторым образом проливает бывший депутат армянского парламента Грануш Акопян, заявляя, что Армении пока нужно членство в ОДКБ, и в силу этих обстоятельств Ереван пока не объявляет о готовности вступить НАТО. К тому же, по мнению экс-депутата, в одновременном развитии Арменией двух направлений военного сотрудничества «нет никакого противоречия». Но когда-то, подчеркивает Г.Акопян, и Армении все же придется сделать выбор, и тогда, считает она, «Армения должна стать частью евроатлантических структур».
Однако турецкий политолог Горхмаз Орхун заявил haqqin.az, что пока Турция член НАТО, Армения никогда не станет частью альянса.
«Армения пусть скажет спасибо Турции, что она еще не блокирует ее сотрудничество с альянсом. Армения все еще является деструктивной силой в регионе - с одной стороны примазываясь к России, с другой - к альянсу, продолжая играть при этом свою дестабилизирующую роль», - утверждает Орхун.
В том, что Армения нужна Западу только для дестабилизации региона, проведения своей геополитической стратегии, уверены и многие другие эксперты. Об этом говорят и участившиеся в последнее время дипломатические контакты между НАТО и Арменией, то есть армянские власти готовятся предать своего союзника, как они не раз делали это на протяжении своей истории.