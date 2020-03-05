Заур Расулзаде, отдел политики 20:10

В Европе продолжаются самые масштабные за последние годы военные учения НАТО. О задействованных в них воинских контингентах и технике haqqin.az уже рассказывал, но на днях появилась примечательная информация - наряду с Грузией к маневрам присоединится и Армения. Об этом, находясь с визитом в Ереване, сообщил грузинский министр обороны Ираклий Гарибашвили. «Рад отметить, - сказал он, - что армянские военнослужащие примут участие в международных учениях Noble Partner-2020, запланированных в Грузии».

Заявление Гарибашвили с воодушевлением приветствовала некоторая часть армянской общественности, между тем НАТО не спешит распахивать двери даже перед Грузией и Украиной, с которыми давно сотрудничает и которые уже несколько лет рвутся в альянс. Что уж говорить об Армении, являющейся, на минуточку, верным союзником России. Нынешнее армянское руководство не скрывает при этом упорное стремление сблизиться с НАТО. Однако ни сам альянс, ни его неприятель – Россия, похоже, этого не замечают. Странной в этой ситуации представляется прежде всего позиция Москвы. Даже на такой красноречивый жест ереванского режима, как желание участвовать в учениях НАТО, что очевидно свидетельствует о планах отвернуться от России, не последовало никакой реакции. А ведь Армения, предавая своего союзника, однозначно пытается как можно выгоднее продаться злейшим врагам РФ. И это несмотря на то, что глава МИД России Сергей Лавров, комментируя размах учений НАТО, заявил о нежелании альянса наладить отношения с Москвой: «НАТО не отвечает на предложения России по снижению напряжения в двусторонних отношениях, поэтому можно сделать вывод, что Североатлантический альянс не заинтересован в выстраивании доверительных отношений с РФ».

Лавров при этом подчеркнул, что Россия давно пытается наладить с НАТО диалог «по вопросам безопасности, укрепления доверия». Российские предложения по решению этих задач члены альянса получили уже более года назад, но ответа до сих пор нет. Это приводит к неутешительным выводам, считает министр. Вероятно, члены НАТО не планируют «разрабатывать и осуществлять вместе с нами конкретные меры деэскалации и укрепления доверия». Жесткую оценку намерению армянской армии участвовать в учениях НАТО дали только представители российского экспертного сообщества. Следует, однако, учитывать, что Россия, последовательно в последние годы изолируемая от развитого в экономическом отношении мира, не имеет сегодня ресурсов, чтобы своими поставками множества товаров оказать решительное воздействие на политику Армении. Свою роль сыграла и продажа российского вооружения Азербайджану. Все это и сказалось на развороте Армении в сторону Запада. Как считает российский политолог Сергеей Маркедонов, если к натовским устремлениям Грузии и Украины в мире успели привыкнуть, то Армения – совсем другое дело. «Это единственная страна Закавказья, которая одновременно состоит в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Она также стала единственным государством, которое разместило свою военно-гуманитарную миссию в Сирии. И намерения Еревана сблизиться с альянсом действительно вызывают много вопросов», - говорит Маркедонов. Свет на этот вопрос некоторым образом проливает бывший депутат армянского парламента Грануш Акопян, заявляя, что Армении пока нужно членство в ОДКБ, и в силу этих обстоятельств Ереван пока не объявляет о готовности вступить НАТО. К тому же, по мнению экс-депутата, в одновременном развитии Арменией двух направлений военного сотрудничества «нет никакого противоречия». Но когда-то, подчеркивает Г.Акопян, и Армении все же придется сделать выбор, и тогда, считает она, «Армения должна стать частью евроатлантических структур». Однако турецкий политолог Горхмаз Орхун заявил haqqin.az, что пока Турция член НАТО, Армения никогда не станет частью альянса.