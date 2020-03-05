101-летний китаец победил коронавирус

В Китае 101-летний старик одолел смертоносный коронавирус за семь дней. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в эпицентре вспышки инфекции - городе Ухань. Местный житель по фамилии Дай в свои 101 год переболел коронавирусом всего за неделю.

Сообщается, что мужчина захворал как раз после своего 101 дня рождения. Все время, проведенное в больнице, старик говорил о своей 92-летней жене. Китаец хотел быстрее поправиться, чтобы вернуться домой и заботиться о ней.

Лечащий врач долгожителя Ли Лай отметил, что старик выглядел бодрым и жизнерадостным, когда его выписывали из больницы.