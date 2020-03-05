Путин: без сильной президентской власти будет плохо

"У нас без сильной президентской власти в стране будет плохо", - заявил глава российского государства на встрече с представителями общественности Ивановской области. Так Путин прокомментировал возможность "перейти к парламентской республике" в России, передает ТАСС.

Отказ от сильной президентской власти или двоевластие губительны для России, уверен в этом президент РФ Владимир Путин.

Он пояснил: "У нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои очень большие в парламентской системе".

Для примера президент РФ привел Бельгию, где в течение года предпринимаются безуспешные попытки сформировать правительство. "Год страна живет без правительства в силу разных причин - политических, этнических", - отметил Путин, заметив: "А у нас-то страна какая сложная! Для нас это просто невозможно, губительно!"

Президент отверг и еще одну возможность развития политической системы - наделить особыми полномочиями Госсовет и вариант возглавить его для него лично. "Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране, для России абсолютно губительную ситуацию", - убежден Путин.