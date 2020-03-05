Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов внес еще одно уточнение в вопрос своего отказа от выступления на турнире претендентов, победитель которого получит право сыграть в матче за чемпионскую корону с сильнейшим шахматистом мира Магнусом Карлсеном.

«Я получил письмо от ФИДЕ, в котором говорится, что турнир нельзя перенести «ни юридически, ни практически» после тех мер, которые были предприняты со стороны ФИДЕ, - написал Раджабов в своем инстаграме, вновь публикуя фрагмент текста, напечатанного haqqin.az. - Мне был назначен крайний срок - до 00:00 6 марта по московскому времени - со словами: если вы не ответите на это письмо, мы будем считать, что вы снимаетесь с турнира. Примерно за 2 часа до полуночи, ведя себя надлежащим образом, я дал ответ, в котором подтвердил, что я снимаюсь с турнира. Но даже если бы я не ответил, меня в любом случае заменили бы».

Напомним, что сегодня утром ФИДЕ объявила о том, что Раджабов принял решение сняться с турнира претендентов по «личным причинам». Шахматист не согласился с такой формулировкой, заявив, что раскроет свою переписку с ФИДЕ.

Далее Теймур выступил с пространным заявлением и выяснилось, что он отказался играть из-за эпидемии коронавируса. Ссылаясь на большую опасность заражения, а также на то, что в эти дни в мире отменяется много спортивных соревнований, он просил организаторов перенести турнир на более поздние сроки.

Раджабова беспокоило, что один из китайских участников турнира претендентов не будет проходить карантин на территории России и прилетит к началу соревнования. Нашего шахматиста также заботило то, что ФИДЕ не дала разъяснений насчет того, каковы будут ее действия, если у кого-то из участников, тренеров, судей или журналистов будут признаки простуды или ОРВИ. В таких условиях Теймур посчитал нецелесообразным участие в турнире, так как вся эта история с коронавирусом будет влиять на «уровень концентрации и настроение, необходимые для максимального уровня игры в таком важном соревновании».