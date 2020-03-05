В Баку изменили схему движения нескольких автобусов

Из-за ограничения движения на участке пересечения улицы 28 Мая с улицами Юсифа Сафарова и Кёвкаб Сафаралиевой в связи с демонтажом железнодорожного моста на улице 28 Мая временно изменена схема движения некоторых регулярных маршрутов. Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

Так, движение по маршрутам №№1, 2, 4, 21, 30, 32, 46, 49 и 175 временно будет организовано через улицы Узеира Гаджибекова, Кёвкаб Сафаралиевой и Пушкина.

Работы по демонтажу начнутся в ночь на восьмое марта и продолжатся до вечера девятого марта.