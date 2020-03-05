ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» продолжает тщательную санитарную обработку всех воздушных и транспортных средств в аэропорту для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе AZAL.

Как сообщили в авиакомпании, после выполнения авиарейсов производится обработка самолетов высокоэффективными дезинфицирующими жидкостями.

Кроме того, все самолеты авиакомпаний AZAL и Buta Airways оснащены универсальными профилактическими комплектами, защитными масками и дезинфицирующими средствами.

Вместе с тем, несколько раз в сутки проводится обеззараживание поверхностей в зонах регистрации, туалетов, помещений, предназначенных для пребывания пассажиров, а также одежды и обуви персонала аэропорта, занятого обслуживанием пассажиров и багажа.