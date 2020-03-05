Олимпиада в Токио может пройти без зрителей

Всемирная организация здравоохранения обсудила со спортивными федерациями вариант проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает газета New York Times.

Стороны провели телефонную конференцию, которая длилась два часа. В ходе ее собеседники обсудили различные сценарии проведения турнира, в том числе предложение провести соревнования без зрителей, передает ТАСС.

На этой неделе исполком Международного олимпийского комитета постановил, что летние Игры в Токио пройдут в установленные ранее сроки - с 24 июля по 9 августа. После заседания исполкома президент МОК Томас Бах обратился к спортсменам с призывом продолжать готовиться к Играм, несмотря на распространение коронавируса.