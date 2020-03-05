В Москве выздоровел первый пациент с коронавирусом

Первый выявленный носитель коронавируса 2019-nCoV в Москве выздоровел. Об этом заявила заместитель мэра российской столицы Анастасия Ракова, сообщает оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

«Уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции», — заявила Ракова, отметив, что в ближайшее время пациент будет выписан из больницы, пишет РБК.



О первом случае заболевания коронавирусом в Москве Роспотребнадзор сообщил 2 марта.

Ранее в пятницу стало известно, что в России зарегистрировали шесть новых случаев заражения коронавирусом. Согласно информации оперативного штаба, пятеро заболевших находятся в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Все они побывали в Италии.