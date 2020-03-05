Путин рассказал Асаду о переговорах с Эрдоганом

«Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом. Владимир Путин проинформировал Башара Асада о договоренностях, достигнутых в ходе состоявшейся 5 марта российско-турецкой встречи на высшем уровне, подчеркнув, что их реализация позволит стабилизировать обстановку в Идлибской зоне», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Кремля.

Асад, в свою очередь, высоко оценил итоги переговоров Москвы и Анкары и выразил признательность Путину за поддержку в борьбе с террористами.

Переговоры президентов России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб прошли 5 марта в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату» и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи 6 марта. Кроме того, стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4.